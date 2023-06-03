Частину з них було надовго виведено з ладу, а інші – годують риб у Чорному морі.
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"Москва" затонула, а "Іван Хурс" був уражений дроном
"Найкрупнішою рибою", яка очолює список втрат російських морських суден, безумовно став крейсер "Москва". Затоплення колишнього флагмана Чорноморського флоту Росії шокувало росіян і вони тривалий час намагалися приховати це.
До речі, пошкодження корабля "Іван Хурс" росіяни також намагалися приховати. Вони навіть публікували відео його проходження у Чорному морі нібито "без ушкоджень та крену", але після з’ясувалося, що цим кадрам кілька років. Також у мережі з'явився момент удару морського дрона по "Івану Хурсу".
Загалом за майже півтора року війни Росія втратила 17 бойових судів, а ще 4 – виведені з ладу на тривалий термін. Також один корабель було виведено з ладу на 10 діб – це фрегат "Ессен". Через що Чорноморський флот був змушений триматися в Чорному морі подалі від українського узбережжя, щоби не ризикувати іншими суднами.
Скільки своїх кораблів втратили окупанти за понад рік війни / Фото Армія Inform
Як затонув крейсер "Москва"
- 13 квітня 2022 року стало відомо про пожежу на кораблі "Москва". Вже наступного дня, 14 квітня, Збройні Сили України офіційно підтвердили, що "Москва" була потоплена українським "Нептуном".
- Врятувати тоді вдалося 14 моряків, а от доля 496 осіб залишалась невідомою. Пізніше, деяких моряків визнали загиблими. Звісно, окупанти і до нині приховують точну кількість втрат.
- Зрештою, пізно ввечері 14 квітня Росія зізналась, що їхній крейсер "Москва" затонув. Це сталося під час буксирування корабля до порту тимчасово окупованого Севастополя.
- Інститут Чорноморських стратегічних досліджень повідомив, що внаслідок знищення "Москви" кількість ракетних ударів російського флоту в Чорному морі зменшилась майже на 25%.
- Крім того, це суттєво змінило хід подій, спричинивши ланцюгову реакцію: перше успішне використання українських ракет на таку велику відстань переконало наших партнерів, що немає сенсу відкладати передачу ракет Harpoon. А тоді команда віцеадмірала Олексія Неїжпапи успішно використала ракети Harpoon в Україні, що призвело до вигнання російських окупантів з острова Зміїний.