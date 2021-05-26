Сколько лет живут украинцы: интересные данные от Госстата

Государственная служба статистики 25 мая обновила отчет об изменениях в населении Украины за период 1990 – 2019. Среди прочего в нем говорилось и о том, какова ожидаемая средняя продолжительность жизни украинцев.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2019 году – 72,01 года. При этом традиционно у мужчин она несколько меньше, чем у женщин.
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Средняя продолжительность жизни украинцев: что посчитал Госстат
- Средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев в 2019 году составила 72,01 года.
- У мужчин при этом цифра меньше – 66,92 года.
- У женщин – 76,98 года
При этом, по данным ведомства, в течение прошедших 30 лет продолжительность жизни в Украине выросла: в 1990 году она составляла 70,42 года (65,6 для мужчин и 74,82 для женщин.
Средняя продолжительность жизни украинцев – данные из года в год от Госстата / Скриншот из отчета
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