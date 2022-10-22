Сколько абонентов осталось без света: в ОП назвали цифры

Из-за массированной ракетной атаки россиян более миллиона украинцев временно остались без электроэнергии. Однако ремонтники уже работают на местах "прилетов".

Оккупанты продолжают бить по энергетическим объектам в разных областях. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Сколько людей без света

в Хмельницкой области отключены 672 000 абонентов,

в Николаевской – 188 400,

в Волынской – 102 000,

в Черкасской – 242 000,

в Ровенской – 174 790,

в Кировоградской – 61 913,

в Одесской – 10 500.

Всего силы ПВО уничтожили 18 ракет. Тимошенко отметил, что специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения, поэтому электроснабжение возобновится.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович отметил, что на объектах, куда попали сегодня вражеские ракеты, обошлось без пострадавших. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы 62 тысячи абонентов как можно быстрее получили электричество.

Людей просят экономить свет

В Укрэнерго подчеркнули, что масштаб повреждений может быть таким же, как во время атаки 10 – 12 октября. Более того, он даже может превысить последствия тех ударов.

Чтобы уменьшить нагрузку на систему, пока продолжаются ремонты, в 10 областях ввели отключение света:

в Киеве и Киевской области,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожский,

в Кировоградской областях.

Людей упорно призывают экономить электричество. В частности, в пиковые часы не использовать энергоемкие электроприборы и выключить излишнее освещение.

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