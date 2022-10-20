Сколько людей перешли на украинский после полномасштабного вторжения России: красноречивые цифры

С начала полномасштабного вторжения украинцы начали переходить на государственный язык. Среди тех, кто начал чаще использовать украинский, больше всего жителей больших городов.

В целом 57% украинцев стали больше общаться или полностью перешли на государственный язык. Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus Research.

По теме Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов объяснил, почему резко перешел на украинский

42% украинцев стали больше общаться на украинском

Компания Gradus Research 18 – 19 октября провела исследование по переходу украинцев на государственный язык. С помощью мобильного приложения опросили 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. По результатам опроса стало известно, что:

42% людей стали больше общаться на украинском,

14% – полностью перешли на украинский.

Жители городов с населением 50 тысяч и меньше и до полномасштабной войны чаще общались по-украински. Поэтому их в выборке не так много, как жителей крупных городов – 54% против 60%.

В то же время жители небольших населенных пунктов чаще полностью переходят на украинский:

17% — в городах менее 50 тысяч населения;

11% – в городах с более чем 50 тысяч населения.

Чтобы получить гражданство Украины, нужно будет сдать экзамен

Выборка отражает структуру населения Украины в возрасте 18 – 60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и образованию. Погрешность исследования составляет 3,1% с доверительным интервалом 95%.

Парламент недавно утвердил изменения в закон, поэтому теперь, чтобы получить украинское гражданство, придется:

сдать экзамен на знание Конституции и истории нашего государства,

подтвердить уровень владения украинским языком.

Иностранцы и апатриды в течение 2 лет с момента принятия гражданства Украины обязаны сдать несколько экзаменов.

Стоит посмотреть – Вступили в силу новые нормы "закона о языке": видео