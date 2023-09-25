Десятки тысяч героев: Садовый ответил, сколько львовян воюют на передовой

Андрей Садовый рассказал, сколько львовян воюют на передовом по состоянию на сентябрь 2023 года. Речь идет о десятках тысяч героев.

Мэр Львова подчеркнул, что на сегодня ориентировочно 30 тысяч львовян воюют на передовой. Большинство из них – в рядах 24, 80, 125 и 103 бригад.

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В то же время, есть львовяне даже в ВМС ВСУ. Садовый подчеркнул, что когда был в командировке, то общался с нашими ребятами.

Как Львов помогает героям

Садовый подчеркнул, что из бюджета города на помощь воинам планируется потратить до 2 миллиардов гривен. Запросы от героев есть каждый день. Их реализуют.

Что чаще всего просят воины:

большое количество дронов;

большое количество специального оборудования, необходимого на передовой;

большое количество специализированной техники.

Садовый подчеркнул, что не слышал от воинов ни одного замечания, что город не купил что-либо. Помощь воинам – это приоритет для Львова и Украины.

Может Львов купить себе Patriot

Ранее Садовый отреагировал по требованию людей приобрести ПВО для Львова. Мэр города подчеркнул, что это невозможно.

Львовский городской совет, и я лично не имею юридического права покупать оружие. Это означает, что такая закупка не может быть произведена. Никак. Нет таких механизмов, которые позволили бы нам приобрести завтра Patriot,

– заявил Садовый.

В США не продадут Львову ракеты.