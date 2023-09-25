Мер Львова наголосив, що станом на сьогодні орієнтовно 30 тисяч львів'ян воюють на передовій. Більшість з них – у лавах 24, 80, 125 та 103 бригад.

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Водночас є львів'яни навіть у ВМС ЗСУ. Садовий наголосив, що коли був у відрядженні, то спілкувався з нашими хлопцями.

Як Львів допомагає героям

Садовий наголосив, що з бюджету міста на допомогу воїнам планують витратити до 2 мільярдів гривень. Запити від героїв є щодня. Їх реалізують.

Що найчастіше просять воїни:

велику кількість дронів;

велику кількість спеціального обладнання, необхідного на передовій;

велику кількість спеціалізованої техніки.

Садовий наголосив, що не чув від воїнів жодної зауваги, що місто не купило щось. Допомога воїнам – це пріоритет для Львова та України.

Чи може Львів купити собі Patriot

Раніше Садовий відреагував на вимогу людей придбати ППО для Львова. Мер міста наголосив, що це – неможливо.

Львівська міська рада, і я особисто не маємо юридичного права купувати зброю. Це означає, що така закупівля не може бути здійснена. Ніяк. Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot,

– заявив Садовий.

У США не продадуть Львову ракети.