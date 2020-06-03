Сейчас трое украинских нардепов находятся на больничном с диагнозом COVID-19. До сих пор не выздоровели Олег Мейдич, Валерий Божик и Юрий Аристов.

Новых больных не обнаружили

Информацией о больных коллегах поделилась в эфире одного украинских телеканалов нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет УНИАН.

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Сейчас трое народных депутатов, из них двое представителей нашей фракции, на больничном из-за коронавируса. Это, в принципе, те фамилии, которые звучали в прессе: Валерий Божик, Юрий Аристов – из нашей фракции и Олег Мейдич из "Батькивщины",

– сказала Кравчук.

По словам Кравчук, новых случаев инфицирования в парламенте не зафиксировали, однако все депутаты внимательно следят за симптомами и, при необходимости, сдают тесты.

Что известно об активных случаях COVID-19 в парламенте

28 мая стало известно о коронавирусе у народного депутата из "Слуги народа" Валерия Божика.

22 мая подтвердили, что народный депутат от "Слуги народа" и председатель бюджетного комитета Совета Юрий Аристов заболел коронавирусом.

19 мая коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. На следующий день вся фракция пошла на самоизоляцию.

Пришлось протестировать и представителей фракции "Голос", потому что были депутаты, которые контактировали с Мейдичем.

Из-за этой ситуации нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая. Восстановили привычные заседания 2 июня.

Сколько нардепов уже переболели на COVID-19

В середине мая спикер Дмитрий Разумков заявил, что около 10 – 15 народных избранников болели. Однако, эти данные неточны, потому что не все сообщили о болезни.

Среди известных случаев: