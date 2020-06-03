Скільки нардепів хворіють на коронавірус: список
Наразі троє українських нардепів перебувають на лікарняному з діагнозом COVID-19. Досі не одужали Олег Мейдич, Валерій Божик та Юрій Арістов.
Нових хворих не виявили
Інформацією про хворих колег поділилась в ефірі одного українських телеканалів нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пише УНІАН.
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Зараз троє народних депутатів, з них двоє представників нашої фракції, на лікарняному через коронавірус. Це, в принципі, ті прізвища, які лунали у пресі: Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції і Олег Мейдич з "Батьківщини",
– сказала Кравчук.
За словами Кравчук, нових випадків інфікування у парламенті не зафіксували, проте усі депутати уважно стежать за симптомами та, за необхідності, здають тести.
Що відомо про активні випадки COVID-19 у парламенті
- 28 травня стало відомо про коронавірус у народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика.
- 22 травня підтвердили, що народний депутат від "Слуги народу" і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів на коронавірус.
- 19 травня коронавірус виявили у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Наступного дня уся фракція пішла на самоізоляцію.
- Довелося протестувати і представників фракції "Голос", бо були депутати, які контактували з Мейдичем.
- Через цю ситуацію нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня. Відновили звичні засідання 2 червня.
Скільки нардепів уже перехворіли на COVID-19
- У середині травня спікер Дмитро Разумков заявив, що близько 10 – 15 народних обранців хворіли. Проте, ці дані – неточні, бо не всі повідомили про хворобу.
- Серед відомих випадків:
– 8 березня Україна дізналася про коронавірус у Сергія Шахова з групи "Довіра";
– згодом недугу виявили у ще двох: Олександра Лукашева з фракції "Опозиційна платформа – За життя" та представника "Слуги народу" Руслана Горбенка;
– 24 березня про хворобу повідомив позафракційний депутат Сергій Рудик;
– 28 березня COVID-19 знайшли у колишньої "слуги народу", а нині позафракційної депутатки Ганни Скороход;
– 30 квітня нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов повідомив, що перехворів на коронавірус на Кіпрі.