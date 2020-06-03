Наразі троє українських нардепів перебувають на лікарняному з діагнозом COVID-19. Досі не одужали Олег Мейдич, Валерій Божик та Юрій Арістов.

Нових хворих не виявили

Інформацією про хворих колег поділилась в ефірі одного українських телеканалів нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пише УНІАН.

Читайте також Нардеп Валерій Божик захворів на коронавірус

Зараз троє народних депутатів, з них двоє представників нашої фракції, на лікарняному через коронавірус. Це, в принципі, ті прізвища, які лунали у пресі: Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції і Олег Мейдич з "Батьківщини",

– сказала Кравчук.

За словами Кравчук, нових випадків інфікування у парламенті не зафіксували, проте усі депутати уважно стежать за симптомами та, за необхідності, здають тести.

Що відомо про активні випадки COVID-19 у парламенті

28 травня стало відомо про коронавірус у народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика .

. 22 травня підтвердили, що народний депутат від "Слуги народу" і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів на коронавірус.

19 травня коронавірус виявили у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Наступного дня уся фракція пішла на самоізоляцію.

Наступного дня уся фракція пішла на самоізоляцію. Довелося протестувати і представників фракції "Голос", бо були депутати, які контактували з Мейдичем.

Через цю ситуацію нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня. Відновили звичні засідання 2 червня.

Скільки нардепів уже перехворіли на COVID-19