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"Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, – Гончаренко

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Юрій Арістов захворів на СЩМШВ-19: що відомо
Юрій Арістов / Фейсбук Юрія Арістова

Народний депутат і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів на коронавірус. Парламентар представляє партію "Слуга народу".

Про інфікування коронавірусом Арістова повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Відповідний допис з’явився у телеграмі.

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Поки ні сам Арістов, ні у "Слузі народу" цю інформацію не підтвердили. 

Теги: Новини України Верховна Рада Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Слуга народу Новини політики
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