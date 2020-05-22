"Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, – Гончаренко

Народний депутат і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів на коронавірус. Парламентар представляє партію "Слуга народу".

Про інфікування коронавірусом Арістова повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Відповідний допис з’явився у телеграмі.

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Поки ні сам Арістов, ні у "Слузі народу" цю інформацію не підтвердили.