"Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, – Гончаренко
Народний депутат і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів на коронавірус. Парламентар представляє партію "Слуга народу".
Про інфікування коронавірусом Арістова повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Відповідний допис з’явився у телеграмі.
Важливо Через спалах коронавірусу Рада скасувала пленарні засідання
Поки ні сам Арістов, ні у "Слузі народу" цю інформацію не підтвердили.
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