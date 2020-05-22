"Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом, – Гончаренко
Народный депутат и председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов заболел коронавирусом. Парламентарий представляет партию "Слуга народа".
Об инфицировании коронавирусом Аристова сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Соответствующее сообщение появилось в телеграмме.
Важно Из-за вспышки коронавируса Рада отменила пленарные заседания
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