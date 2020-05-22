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"Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом, – Гончаренко

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Юрий Аристов заболел COVID-19: что известно
Юрий Аристов

Народный депутат и председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов заболел коронавирусом. Парламентарий представляет партию "Слуга народа".

Об инфицировании коронавирусом Аристова сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Соответствующее сообщение появилось в телеграмме.

Важно Из-за вспышки коронавируса Рада отменила пленарные заседания

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Слуга народа
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