В ОП рассказали, сколько населенных пунктов уже освободили в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины продолжают выгонять врага с территорий нашего государства. В Офисе Президента рассказали, сколько городов и сел удалось освободить на Харьковском направлении.

По состоянию на 16 сентября ВСУ удалось освободить 421 населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщил советник Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время пресс-конференции.

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Помощь людям на деоккупированных территориях

Представитель ОП заявил, что несмотря на постоянные обстрелы, жителям деоккупированных территорий поставляют гуманитарную помощь: продукты, медикаменты, стройматериалы, генераторы и тому подобное – и начисляют социальные выплаты.

Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии,

– сказал Тимошенко.

Кроме того, он добавил, что сейчас строители активно занимаются восстановлением инфраструктуры. А "Харьковгаз" проводит оценку газоснабжающих сетей, чтобы потом их починить.

Также продолжается работа над разминированием территорий Харьковщины – 24 гектара уже безопасны для людей. Обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов.

Сколько уже освободили

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся Харьковская область от оккупантов. Это около 300 населенных пунктов, 3800 квадратных километров и 150 тысяч человек.

Однако часто, входя в города или села, воины ВСУ обнаруживают, что не осталось ни одного жителя в населенном пункте.

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