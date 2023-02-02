На Бахмутском направлении ежесуточные потери оккупантов идут на сотни, – Череватый

Российские оккупанты каждый день несут безумные потери на войне в Украине. Особенно враг теряет живую силу на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал.

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Враг несет безумные потери в Донецкой области

Он подчеркнул, что у россиян потери каждый день очень большие. "За эти сутки на Бахмутском направлении они потеряли 127 человек убитыми, 137 ранеными", – уточнил он.

Также Череватый подчеркнул, что за прошедшие сутки потери оккупантов вблизи Бахмута были еще больше. По его данным, враг потерял около 280 человек.

Череватый отметил, что также оккупанты отмечают немалые потери и на Лиманском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 2 февраля продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются.

Напомним, что в течение суток на Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спорное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

У россиян большие проблемы с тактической медициной

По словам Череватого, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и даже родильных учреждений на временно захваченных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

С тактической медициной у врагов большие проблемы,

– подчеркнул полковник Сергей Череватый.