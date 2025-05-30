Украина обеспечивает армию на 40% собственным производством, – Сибига

Украина обеспечивает около 40% потребностей собственной армии благодаря мощностям отечественной оборонной промышленности. В то же время в сфере дроновых технологий страна уже стала мировым лидером.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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Сибига заявил, что Украина достигла значительных успехов в оборонно-промышленной отрасли, в частности стала мировым лидером в дроновых технологиях.

Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере и по некоторым направлениям мы стали лидерами в мире, это если брать дроновые технологии,

– заявил Сибига.

По его словам, в некоторых направлениях производство военной техники и вооружения выросло в десятки раз, а отдельные показатели свидетельствуют о масштабировании производства в 35 раз для обеспечения потребностей украинской армии.

Сибига отметил, что сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс обеспечивает около 40% потребностей армии.

Глава украинского МИД добавил, что Украина уже самостоятельно производит артиллерийские снаряды, в том числе и западного калибра, которые ранее не производились. При этом объемы их производства за один месяц превышают годовые показатели некоторых стран с большими потенциалами.

"Мы страна, которая воюет с российской агрессией, поэтому это все крайне необходимо. Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны, с этой российской агрессии – мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружений. Поэтому и дальше эта политика будет воплощаться", – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что поставки оружия в Украину продолжаются. Однако страна нуждается в дополнительных 30 миллиардах долларов для усиления собственного производства оружия.