Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

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Який відсоток потреб армії закриває українська ОПК

Сибіга заявив, що Україна досягла значних успіхів в оборонно-промисловій галузі, зокрема стала світовим лідером у дронових технологіях.

Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми повинні все більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері та за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології,

– заявив Сибіга.

За його словами, у деяких напрямах виробництво військової техніки й озброєння зросло в десятки разів, а окремі показники свідчать про масштабування виробництва у 35 разів для забезпечення потреб української армії.

Сибіга зазначив, що сьогодні вітчизняний обороно-промисловий комплекс забезпечує близько 40% потреб армії.

Очільник українського МЗС додав, що Україна вже самостійно виготовляє артилерійські снаряди, зокрема й західного калібру, які раніше не вироблялися. При цьому обсяги їхнього виробництва за один місяць перевищують річні показники деяких країн з великими потенціалами.

"Ми країна, яка воює з російською агресією, тому це все вкрай необхідно. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії – ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде втілюватись", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що поставки зброї в Україну продовжуються. Однак країна потребує додаткових 30 мільярдів доларів для посилення власного виробництва зброї.