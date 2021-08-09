В Минветеранов рассказали, сколько первых добровольцев получили статус УБД

По состоянию на 9 августа удостоверение участника боевых действий получили более 700 добровольцев первой волны. Сейчас процесс выдачи документов идет по плану.

О том, сколько первых добровольцев 2014 – 2015 годов получили статус УБД, в интервью изданию рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Первые добровольцы получили статус УБД

Принятый закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам. И мы уже более 700 удостоверений выдали. При министерстве есть соответствующая комиссия, процесс идет планомерно,

– сообщила Лапутина.

Руководительница ведомства также отметила, что недавно была в Авдеевке, где вручала удостоверения участникам "Правого сектора".

"Их вклад на первых этапах войны трудно переоценить, я сама многих из них видела в 2014 году и была с ними в одних боевых ситуациях", – отметила министр. Она добавила, что на восьмом году войны они наконец получили надлежащий им статус.

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Сроки запуска электронного реестра ветеранов

Также Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме он заработает уже ко Дню Независимости, полноценно – до Нового года.

В этот реестр будут вносить информацию о ветеранах войны и людях, имеющих особые заслуги перед государством, а также пострадавших участников Евромайдана 2013 – 2014 годов и членов их семей.