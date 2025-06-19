Конкретные цифры назовем в конце всех этапов, – Юсов о большом обмене пленными

Украина 19 июня вернула еще одну группу наших защитников из российского плена. Конкретные цифры возвращенных украинских военнопленных станут известны уже после всех этапов обмена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире национального марафона.

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Что сказал Юсов о новом этапе обмена пленными

Андрей Юсов отметил, что 19 июня произошли действительно хорошие новости – состоялся очередной этап, уже 5, в рамках большого обмена. Все они реализовались по договоренностям сторон в Стамбуле по категориям: "всех на всех", "тяжелобольные и тяжелораненые" защитники, а также "молодые военнопленные 25 лет и моложе".

Сегодня имеем очередной результат. Мы не называем конкретные цифры, они будут названы в конце, когда все этапы большого обмена закончатся,

– подчеркнул заместитель председателя Координационного штаба.

Он отметил, что каждый спасенный наш человек – это большая победа, и в этот день немало защитников вернулись домой из разных направлений.

"Большинство было в плену с 2022 года. Самому младшему 42 года, самому старому – 63. Сегодня (была обменена – 24 Канал) категория "тяжелобольные и тяжелораненые", различные диагнозы, различные болезни, часть, к сожалению, в том числе связана с ненадлежащими условиями содержания, всем предоставляется необходимая неотложная помощь", – рассказал Юсов.

Чиновник подчеркнул, что обменяны военнопленные были из рядов ВСУ, ТРО, ДШВ, ГПСУ, Нацгвардии и тому подобное. Андрей Юсов заверил, что дальнейшая работа по возвращению наших защитников ведется дальше.