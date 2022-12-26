Сколько предателей обнаружили в разведке от 24 февраля: Буданов раскрыл все карты
Источник:LIGA.net
В ГУР МО постоянно работает внутренняя безопасность. Кирилл Буданов рассказал детали.
Буданов рассказал, что от 24 февраля в ГУР МО не обнаружили ни одного предателя. В то же время, к сожалению, бывают случаи, когда информация становится достоянием врага.
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Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать мессенджером. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал,
– заявил Буданов.
Он добавил, что это общая проблема всех украинских органов власти.
Буданов рассказал об агентах внутри России
Глава украинской разведки Буданов в интервью ответил на вопрос, есть ли украинские агенты внутри России.
"Странный вопрос. Мы за это средства получаем. Откуда мы получаем информацию? Из телеграмм-каналов?" – заявил глава разведки.
Буданов добавил, что количество этих людей на разных уровнях увеличилось. Это увеличило доступ к информации на разных уровнях: от социально-политических до сугубо военных вопросов.