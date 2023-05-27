Малюк объяснил, почему пойманные российские агенты "не всегда в наручниках", и сколько их нашли

Во время полномасштабного вторжения контрразведка СБУ постоянно обнаруживает враждебных агентов, работающих на оккупантов. Однако не все они попадают за решетку.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужбист". По его словам, сотрудники СБУ уже обнаружили немало агентов разного рода.

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Что делают с вражескими агентами

Василий Малюк отметил эффективную работу контрразведки СБУ. Именно она занимается разоблачением российских агентов в Украине. В 2022 году СБУ обнаружила более 300 агентов России.

Однако не все агенты отправляются на скамью подсудимых. Василий Малюк объяснил, что с ними проводят соответствующую работу, и если этих агентов удается перевербовать, то их уже используют в наших интересах. Перевербованные агенты позволяют дезинформировать россиян, воздействовать на них или получать нужную информацию.

Другие же получают наказание в виде заключения на срок от 13 до 15 лет в соответствии со статьей Уголовного кодекса о государственной измене.

Задерживались "разнокалиберные" вражеские агенты. Это от обычных сборщиков информации о местах дислокации и до таких как Медведчук (кум Путина – 24 Канал),

– отметил Малюк.

Как Медведчук работал с ФСБ

Относительно кума Путина Виктора Медведчука, которого СБУ задержала 12 апреля 2022 года, Василий Малюк отметил, что тот сотрудничал непосредственно с 5-й службой российской ФСБ, которая как раз занималась работой по Украине.

У этой службы ФСБ был план под названием "Луч", который сейчас находится в материалах дела СБУ. В документах Медведчук своей рукой вносил коррективы по деятельности агентурных сетей и созданию оккупационных режимов на территории Украины.

В начале российского вторжения кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, а его жена Оксана Марченко еще до 24 февраля сбежала из Украины в Беларусь, а оттуда – в Россию. 12 апреля 2022 года сотрудники поймали предателя, переодевшегося в военную форму. В сентябре 2022 года Виктора Медведчука передали России в обмен на 200 украинских и гражданских воинов, среди которых защитники "Азовстали" и добровольцы-иностранцы.