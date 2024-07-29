Есть даже случаи, когда российские родители оказывали давление на своих сыновей, чтобы те шли служить в армию. В то же время все больше россиян начинают склоняться к переговорам.

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Россия поддерживает войну

The Times отмечает, что на улицах российских городов совсем не заметно, что страна участвует в кровопролитной и дорогостоящей войне. Единственное, что напоминает, так это случайные рекламные щиты с пропагандой и предложением пойти на фронт. В отличие от Украины, здесь нет разбомбленных городов или разрушенных сел, но россияне до сих пор считают, что они обороняются.

В прошлом месяце 77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Высказались против всего 17%, а 6% не определились. В то же время "Левада-центр" зафиксировал рекордное количество россиян, которые считают, что сейчас благоприятное время для переговоров. Таких зафиксировали 58%.

Немало в России и страстных сторонников войны. Например, опрошенный врач Михаил заявил изданию, что категорически против вывода войск из Украины.

Если проиграем, будет еще хуже. Запад нас добьет. Мы верим в нашу победу и, что Путин не умрет,

– сказал Михаил.

Однако некоторые аналитики убеждены, что эти данные искажены. По информации проекта "Хроники", менее одного из пяти россиян являются последовательными сторонниками войны. Немного половины граждан хотят восстановления отношений с Западом. Руководитель проекта больше склоняется к мнению, что россияне равнодушны к войне.