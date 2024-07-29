Є навіть випадки, коли російські батьки чинили тиск на своїх синів, щоб ті йшли служити в армію. Водночас все більше росіян починають схилятися до переговорів.

Дивіться також Мирний "план Джонсона – Трампа" і закінчення війни: на яких умовах і що з ним не так

Росія підтримує війну

The Times зазначає, що на вулицях російських міст зовсім не помітно, що країна бере участь у кровопролитній і дорогій війні. Єдине, що нагадує, так це випадкові рекламні щити із пропагандою та пропозицією піти на фронт. На відміну від України, тут немає розбомблених міст чи зруйнованих сіл, але росіяни досі вважають, що вони обороняються.

Минулого місяця 77% опитаних росіян заявили, що підтримують рішення Путіна вторгнутися в Україну. Висловися проти всього 17%, а 6% не визначилися. Водночас "Левада-центр" зафіксував рекордну кількість росіян, які вважають, що зараз сприятливий час для переговорів. Таких зафіксували 58.

Чимало у Росії й пристрасних прихильників війни. Наприклад, опитаний лікар Михайло заявив виданню, що категорично проти виведення військ з України.

Якщо програємо, буде ще гірше. Захід нас доб’є. Ми віримо в нашу перемогу і, що Путін не помре,

– сказав Михайло.

Однак деякі аналітики переконані, що ці дані спотворені. За інформацію проєкту "Хроніки", менше одного з п’яти росіян є послідовними прихильниками війни. Трохи половини громадян хочуть відновлення відносин з Заходом. Керівник проєкту більше схиляється до думки, що росіяни байдужі до війни.