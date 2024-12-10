Россияне имеют проблемы с изготовлением баллистического вооружения, поэтому такую цифру ракет могут изготавливать за гораздо более долгий срок. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что возможный будущий повторный пуск "Орешника" может быть неудачным.

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Сколько "Арешников" в месяц может производить Россия и есть ли угрозы нового удара

Врагу удалось запустить информацию через англоязычное издание о том, что они имеют 25 "Арешников". Руководитель ЦПД объяснил, что россияне сделали это для того, чтобы легитимизировать эту ложь, а затем сегментировано распространять ее в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Италии и Франции.

Однако это страшилка и тотальная ложь. Россияне не могут производить 25 "Арешников" в месяц, поскольку производят единицы "Кинжалов" – ракеты низшего класса по технологичности, но из-за санкций имеют проблемы и с ними.

"Орешников" у врага не много, конвейерного производства этого вооружения нет. Поэтому враг и создает информационный пузырь страха, очевидно, до инаугурации Дональда Трампа,

– подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что теоретически россияне могут еще раз нанести удар "Орешником", но будет ли пуск успешным – гарантий нет.

Обратите внимание! У ГУР МО сообщили, что Россия способна производить до 25 баллистических ракет средней дальности, в частности "Орешник" и "Рубеж", но не на месяц, а в год.

По словам руководителя ЦПД, после того, как россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, оккупанты осуществили еще одну попытку применения этой ракеты, но неудачно.

Они попытались скрыть это благодаря информации, что этот "Орешник", мол, может быть размещен в Беларуси. Однако даже, если так будет, разницу место запуска не составляет.

Разница в несколько минут подлета этого "Арешника" ничего не решает, поскольку современные системы ПРО до минуты могут среагировать на такую цель. В мире есть системы, которые могут эти ракеты сбить, это Patriot и THAAD. То, что Путин говорит, что эти ракеты не сбивают, он откровенно врет,

– отметил Коваленко.

Он добавил, что украинцам не нужно паниковать относительно возможного повторного пуска этой ракеты. Украина имеет меры безопасности такие же, как и при массированных обстрелах страны.