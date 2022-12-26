На сколько атак России еще хватит ракет: неожиданный ответ Буданова

Россия, вероятно, готовится к очередному террористическому удару по Украине. На повестке дня вопрос: на сколько атак стране-террористке еще хватит ракет.

Страна-оккупантка уже вышла на критический дефицит "Калибров". Алексей Арестович заявил, что в России по состоянию на конец 2022 года осталось 460 – 500 крылатых ракет.

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Кирилл Буданов в интервью назвал меньшую цифру.

Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70 – 75 ракет в два-три раза. И в принципе они закончатся вообще,

– заявил глава украинской разведки.

Буданов отметил, что сначала Россия совершала теракты по объектам критической инфраструктуры Украины раз в неделю. Впоследствии – раз в 10 дней. А потом – раз в две недели. Сейчас – еще реже.

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