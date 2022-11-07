Уже потратили более 80% ракет: в разведке рассказали, сколько "Искандеров" осталось в России

Россия продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины. В частности, страна-агрессор использует современные ракеты "Искандер".

Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80% своих современных ракет. Об этом заявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

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Сколько "Искандеров" осталось в России

Сейчас в России осталось всего 120 ракет "Искандер". По словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Их собираются отправить по воздуху в Крым и по морю в каспийские порты.

Мы знаем, что договоренности уже достигнуты,

– отметил представитель разведки.

Скибицкий добавил, что у Украины еще нет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо большей скорости, чем крылатые ракеты или беспилотники.

Напомним, что на белорусском аэродроме вблизи Украины увеличилось количество техники и российских военных. Москва также перебрасывает на территорию страны "Искандеры", которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками.

Сколько "Искандеров" россияне уже использовали

Главный редактор Defence Express Олег Катков ранее рассказал 24 каналу, что именно "Искандеры" оккупанты использовали в первой атаке на Украину и они пришлись на уже пустые аэродромы.

По его словам, захватчики прошлись "Искандерами" по местам постоянных дислокаций подразделений. В то же время можно сказать, что как минимум значительная часть этих вражеских ракет "попала в молоко".

Кстати, эксперты неоднократно рассказывали, что в России огромные запасы ракет Х-22, ведь в СССР изготовили около 1 тысяч единиц ракет Х-22, а затем Украина передала еще несколько сотен во время ядерного разоружения. Как рассказывал военный эксперт Иван Киричевский, Х-22 – достаточно проблемная ракета, которую нужно заправлять высокотоксичным топливом. В советское время ее подвозили к бомбардировщику, затем приходил расчет в средствах защиты и только тогда начинали ее заправлять.

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