Насколько угрожающи 44 ракеты в Черном море и может ли Россия атаковать со Средиземного моря

Угроза ракетной атаки с юга остается очень высокой. На боевом дежурстве Черноморского флота вражеского государства находятся несколько кораблей, имеющих на вооружении около четырех десятков опасных ракет. Подробно о ситуации рассказали в Воздушных силах.

По состоянию на утро 17 января было известно, что в Черном море есть 6 российских кораблей-ракетоносителей, на которых может быть 44 ракеты типа "Калибр". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ответил, может ли враг использовать все имеющееся вооружение для удара по нашему государству.

Читайте также Война будет долгой, готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Какое количество ракет преимущественно используют оккупанты

По словам Игната, понятно, что сколько бы кораблей ни было на дежурстве, враг все равно их все не будет использовать на полную мощность. Собственно, это подтверждает статистика за последние месяцы.

Да, это (44 ракеты – 24 Канал) потенциальное количество, которое может находиться на их кораблях. Однако мы берем статистику за сентябрь, октябрь и декабрь: сколько "Калибров" выпускалось во время атак. От 10 до 15 – максимум. Это ответ на то, есть ли у них там "Калибры" и готовы ли они их все выпускать одновременно,

– сказал Игнат.

В то же время, он упомянул, что ракет типа Х-555 и Х-101 во время массированных обстрелов враг мог выпустить около 55 штук, хотя, по предварительной информации, имел на вооружении их 100. Можно констатировать, что захватчики преимущественно выпускают около половины из имеющихся ракет. А иногда – и меньше.

Есть ли угроза атаки на Украину из Средиземного моря

Один бомбардировщик Ту-95 может содержать 8 ракет. Однако россияне, как правило, используют такие самолеты для запуска всего половины ракет от потенциально возможного количества – то есть выпускают 3 или 4 ракеты из 8 возможных.

Во время этого включения пресс-секретарь Воздушных Сил также рассказал, что происходит с вражескими кораблями в Средиземном море. В частности, он поблагодарил Турцию, которая четко придерживается всех конвенций и не пускает российские корабли дальше своих проливов.

То, что у них 72 ракеты в Средиземном море... Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там Калибры. Я думаю, что это вряд ли они сделают,

– отметил спикер.

Последняя массированная ракетная атака: какие ракеты использовали россияне