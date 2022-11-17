Еще на 10 таких атак, – Свитан прокомментировал ракетные возможности россиян

Россияне продолжают осуществлять массированные ракетные атаки по Украине, хотя казалось бы, что их запасы уже должны были бы иссякнуть. Однако неизвестно, какой именно для оккупантов предел неприкосновенного запаса.

Россия уже использует стратегический запас

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он пояснил, что, конечно, существует такое, как выборка до полного нуля, но ни одна страна такого не допускает, ни одна армия не использует всю номенклатуру вооружений.

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По общим правилам неприкосновенный запас, стратегический резерв никогда не выбирается до конца, пока на страну не начинают нападать и это последний удар, который может нанести страна.

По словам Свитана, допустимого предела у россиян пока не видно. Его можно рассчитать заранее, например, примерно понять количество НЗ, которое они могут оставить у себя. Но опять же, они сами, то есть их высшее военное руководство, принимают решение об использовании оружия из этих запасов.

Поэтому, если говорить о том, сколько осталось у россиян ракет до нуля, то можно сказать, что у них есть еще по меньшей мере на 10 таких атак,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что сейчас у россиян еще около 300 – 400 Х-101, 300 – 400 Х-555 и не одну сотню "Калибров". То есть всего это около тысячи ракет, которые они могут применить против Украины, если примут решение исчерпать весь свой запас.

Военный эксперт отметил, что оккупанты уже используют из стратегического резерва и "Искандеры", и "Калибры", и ракеты типа Х. То есть они уже находятся в серой зоне между полным уничтожением своего стратегического запаса за счет движения этих ракет.

Россияне продолжают производить ракеты

Важно понимать, что Россия до сих пор способна производить ракеты и не пренебрегает этой возможностью. Так, в среднем оккупанты производят около 3 – 5 ракет каждого типа ежемесячно, и это количество, к сожалению, увеличивается.

Правда, у россиян нет элементной базы и не могут получить ее из-за санкций, но и здесь они имеют определенный запас, в частности стратегический запас плат и деталей, которые специально остаются и не выбираются в определенные команды, а они уже могли поступить. Соответственно идет определенное обновление и накопление резервов.

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