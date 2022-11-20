Россия выпустила более 4 700 ракет за 270 дней войны, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 20 ноября обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Он рассказал, что за 270 дней полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4700 ракет.

Глава государства начал свое обращение с рассказа о типичном дне в Украине. Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты выпустили по украинским городам почти 100 ракет.

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Российские оккупанты атакуют украинские города

Президент рассказал, что россияне 15 ноября выпустили около 100 ракет против украинских городов – жилых домов, предприятий, электростанций.

Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Таков был вред энергосистеме, таково было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что все знают, какую страшную войну Россия ведет против Украины и как украинцы хотят вернуть мир.

"Все вы могли услышать, что мы для этого предлагаем. Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан", – подчеркнул глава государства.

По его словам, украинская формула мира это:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны

"Каждый из этих пунктов – это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности. Российская агрессия не просто прекратится – будут восстановлены стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира", – заявил Зеленский. .

Президент предложил всем лидерам сознательных стран выбрать элемент этой формулы, который они могут помочь реализовать Украине. Ведь наше государство действительно желает мира. Однако для того, чтобы его восстановить, украинцы нуждаются в поддержке. Именно поэтому Зеленский обратился к участникам международной организации сотрудничества франкоязычных стран Франкофония.

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Украина всегда помогает

Зеленский рассказал, что десятки стран в мире, чья безопасность напрямую зависит от сотрудничества с Украиной, точно знают, что наше государство всегда помогает.

В этом году это снова подтвердилось. Когда Россия заблокировала Черное море и наши порты, сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жестокого продовольственного кризиса. Когда нам удалось восстановить наш экспорт и вернуть на продовольственный рынок миллионы тонн украинской аграрной продукции, наконец-то начало появляться чувство стабильности,

– добавил президент.

По его словам, именно поэтому столь важно остановить российскую агрессию. Ведь речь идет не только об Украине, которую Россия пытается захватить, и не просто о нашей земле и ресурсах, которые страна-террорист хочет присвоить. Речь идет о большем, в частности:

стабильности для всех в мире,

общей радиационной безопасности – чтобы ни одна российская ракета не ударила по украинским атомным станциям,

общей энергетической безопасности – чтобы наконец прекратилась дестабилизация энергорынков, которую Россия использует как оружие,

общей продовольственной безопасности, чтобы у людей на столах элементарно была еда.

"Мир в Украине – это мир и для вас. Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что нужно это остановить. Для этого следует остановить российскую агрессию.

"Я всегда это говорю: возвращение мира возможно! Но это возможно, когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора. Спасибо вам за внимание! Спасибо вам за поддержку! Слава Украине!" – подытожил президент.

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