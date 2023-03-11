Сколько ракет Россия запустила по Украине во время атак: в Минобороны назвали количество

Россияне уже совершили более 10 массированных ракетных ударов по Украине. Количество ракет, выпущенных ими во время обстрелов, превысило 800.

По состоянию на 10 марта оккупанты запустили по Украине 821 ракету во время массированных атак. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Речь идет только о крылатых и баллистических ракетах.

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Успешная работа NASAMS

Резников назвал такие цифры во время встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках его визита в Киев. Министр добавил, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и сотни спасенных жизней.

Норвежский политик подчеркнул, что его страна планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты к системам зенитных ракетных комплексов NASAMS.



Резников и норвежский коллега / Фото Минобороны

Общее количество ракет – более 5 тысяч

Президент Владимир Зеленский в марте заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже более 5 тысяч ракет и более тысячи ударных дронов. Речь идет об общем количестве, то есть не только во время массированных обстрелов.