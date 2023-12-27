Число вражеских ракет уже приближается к 1000: Игнат призвал готовиться до провокаций

Россия накопила ракеты для атак по Украине. В частности, власти неоднократно предупреждали, что враг может атаковать нашу энергетическую инфраструктуру.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что этой зимой, когда начался отопительный сезон, массированных атак по Украине не было. Враг же атаковал больше "Шахедами", пишет 24 Канал.

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Спикер пояснил, что атаки этой зимы стали типичными в плане применения сравнительно небольшого количества "Шахедов", управляемых авиационных ракет Х-59 и другого вооружения. Кроме того, этой зимой враг атакует управляемыми авиабомбами.

Сколько ракет накопил враг

Юрий Игнат объяснил, что прошлая новогодняя ночь была под атакой 45 "Шахедов". Тогда это был рекорд, который Россия побила, запустив 75 дронов-камикадзе по Киевской области.

То, что враг накапливает определенное количество ракет – ориентировочно 100 высокоточных дальнобойных ракет, по данным разведки, они могут производить в месяц. Так противник имеет количество ракет, которое уже, вероятно, приближается к тысяче,

– рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что Главное управление разведки заявляло о 870 ракетах. Однако прошло некоторое время и сейчас их может быть 1000. Речь идет о баллистических, аэробалистических, а также крылатых ракетах.

Юрий Игнат заверил, что Украина должна готовиться к любым провокациям. По его словам, Воздушные силы ВСУ работают 24 часа 7 дней в неделю.

Разведка объясняла, какие ракеты есть у России