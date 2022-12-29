Сколько ракет защитники украинского неба сбили во время массированной атаки

Россия 29 декабря совершила очередную массированную террористическую атаку. Враг атаковал Украину 69 ракетами.

В Генштабе ВСУ рассказали о фантастической работе защитников украинского неба. Герои спасли тысячи жизней.

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Подробности от Залужного

Детали о массированной террористической атаке рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что враг продолжает ракетный террор против мирных жителей Украины.

Агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет в ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет,

– заявил Залужный.

В ОК "Юг" рассказали об атаке

В ОК "Юг" рассказали, что российские оккупанты ударили по южным регионам Украхны ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря.

Силы ПВО сбили: