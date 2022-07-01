Резников назвал количество раненых в войне против Украины российских военных

Более 90 000 российских военных получили ранения в войне против Украины. Среди оккупантов много пропавших без вести, которых власти России выдают за "утерянных", чтобы избежать выплат компенсаций родственникам.

Россияне скрывают потери

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на встрече с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во время их визита в Киев.

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Враг потерял более 30 тысяч солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "утерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям,

– отметил Резников.

Министр очертил коротко ситуацию на фронте

Он также сообщил, что россияне пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Противник ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. А территорию Беларуси использует, чтобы наносить ракетные удары по Украине.

Министр подчеркнул, что военное руководство делает все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления. Кроме того, Резников отметил, что "беречь лицо" Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, сражаемся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага,

– подчеркнул Алексей Резников.

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Российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонской области. Вероятно, опасаясь решительного и необратимого наступления наших ВСУ. Оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

К слову, по данным Генерального штаба ВСУ, на 1 июля нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 35 750 российских военных. За прошедшие сутки список "двухсотых" пополнили 150 оккупантов.

Отметим, что данные неточные, из-за высокой интенсивности боев.

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