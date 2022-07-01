Росіяни приховують втрати

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС під час їхнього візиту до Києва.

Увага Окупанти масово хочуть звільнятись з армії: бунтують та саботують накази

Ворог втратив понад 30 тисяч своїх солдатів в Україні. Понад 90 тисяч росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам,

– зазначив Резніков.

Міністр окреслив коротко ситуацію на фронті

Він також повідомив, що наразі росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Противник ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. А територію Білорусі використовує, щоб завдавати ракетних ударів по Україні.

Міністр наголосив, що військове керівництво робить все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки. Крім того, Резніков зауважив, що "зберігати обличчя" Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога,

– наголосив Олексій Резніков.

Росіяни відмовляються воювати та саботують накази

Російські загарбники намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. Ймовірно, побоюючись рішучого і невідворотного наступу наших ЗСУ. Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 1 липня нашим захисникам і захисницям вдалось знищити 35 750 російських військових. Упродовж минулої доби список "двохсотих" поповнили 150 окупантів.

Наголосимо, що дані неточні, через високу інтенсивність боїв.

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