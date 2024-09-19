Могут повторить судьбу Торопца: сколько у России еще есть главных арсеналов в досягаемости Украины

Накануне Силы обороны нанесли удар по одному из главных арсеналов России в Торопце Тверской области. Впрочем, в досягаемости Украины есть еще по меньшей мере 6 таких складов.

Всего таких арсеналов ГРАУ в России насчитывается около двух десятков. Об этом сообщает Defence Express.

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Где расположены главные арсеналы России в досягаемости Украины

В издании отметили, что исторически сложилось так, что большинство главных арсеналов России расположены в тылу основного направления удара советской армии времен Холодной войны против НАТО, то есть в географическом центре европейской части страны-агрессора.

Точно неизвестно, чем именно был нанесен удар, хотя есть слухи об использовании "Паляницы". Однако, если принять во внимание условную дальность до 750 километров, то в зоне поражения Украины еще 6 главных арсеналов ГРАУ России.

По каким главным арсеналам может еще ударить Украина / Фото Defence Express

Что известно о главных арсеналах, которые в досягаемости Украины

23-й арсенал ГРАУ

23 арсенал ГРАУ расположен всего в 16 километрах к югу от уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец.

Этот склад примерно вдвое меньше уничтоженного, его площадь около 2,6 квадратных метров, тогда как 107-й арсенал имел площадь около 5 квадратных метров. Неизвестно, какие именно боеприпасы хранятся на 23 арсенале.

Впрочем, то, что был атакован именно 107-й арсенал, а не этот, свидетельствует о меньшем значении последнего.

Где расположен 23 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

13 арсенал ГРАУ

Далее на север, в Новгородской области, вблизи поселка Котово, расположен 13 арсенал ГРАУ.

Он расположен примерно в 680 километрах от границы с Украиной, что на около 200 километров дальше, чем Торопец. Площадь этого склада составляет около 3 квадратных километров.

Где расположен 13 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

51 арсенал ГРАУ

51 арсенал ГРАУ, расположен к востоку от Москвы под городом Киржач во Владимирской области.

Хотя он является относительно близкой целью, впрочем его поражение может быть гораздо труднее из-за плотности ПВО.

Этот большой склад имеет площадь около 3,5 квадратных километров и расположен примерно в 530 километрах от границы с Украиной.

Где расположен 51 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

73 арсенал ГРАУ

Еще один арсенал ГРАУ во Владимирской области – 73, расположен вблизи поселков Иваново, Крутово и Есено. Его можно считать крупнейшим, поскольку его площадь составляет около 7 квадратных километров.

Этот склад прошел значительный ремонт и модернизацию между 2018 и 2021 годами, как и 107-й арсенал, что может свидетельствовать о хранении не только большого количества боеприпасов, но и ценных изделий.

Он расположен примерно в 650 километрах от границы с Украиной.

Где расположен 73 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

67 арсенал ГРАУ

Один из ближайших арсеналов ГРАУ – 67. Он расположен под городом Карачев в Брянской области, всего в 114 километрах от границы с Украиной.

Он расположен вплотную с 20-тысячным населенным пунктом. По состоянию на 2021 год, по детальным спутниковым снимкам видно, что часть боеприпасов на складе площадью около 3,5 квадратных километров хранилась под открытым небом.

Где расположен 67 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

68 арсенал ГРАУ

Наиболее удаленный арсенал ГРАУ – 68, расположен под городом Моздок в Северной Осетии.

Он расположен примерно в 700 километрах от линии фронта. Это еще один модернизированный склад с площадью 2,2 квадратных километра.

Где расположен 68 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

В то же время в издании отметили, что этот перечень не является исчерпывающим. Он охватывает только склады ГРАУ, а не все крупные склады боеприпасов, как, например, уничтоженный склад под Воронежем, где было более 5000 тонн снарядов и ракет.

Также нужно учитывать, что украинские атаки могут нацеливаться не только на склады боеприпасов, но и на производства, включая производство взрывчатых веществ.