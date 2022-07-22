россия потеряла в войне в Украине тысячи лейтенантов и капитанов, – представитель Пентагона

российские оккупанты ежедневно несут потери в войне против Украины. Многие убитые захватчики были офицерами.

Генштаб Вооруженных Сил Украины ежедневно дает количество ликвидированных российских оккупантов. 22 июля количество убитых российских захватчиков составило 39 тысяч. За сутки украинским военным удалось уничтожить 150 человек.

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Такие данные о количестве ежедневных потерь россиян подтверждают и в Министерстве обороны США. Хотя там несколько отличается общее количество убитых. В Пентагоне указывают цифру в 15 тысячах убитых и около 45 тысячах раненых.

Однако американцы указывают на тот факт, что среди погибших около тысячи лейтенантов и капитанов. А также сотни полковников и немало генералов.

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россия скрывает количество погибших

В то же время россия не озвучивает данные о количестве погибших своих военных в войне против Украины. В кремле решили засекретить данные о смерти военных даже в мирное время. В последний раз российские власти озвучивали данные о количестве убитых еще 25 марта. Тогда они официально подтвердили 1351 погибшего. Хотя, вероятно, эти данные озвучили случайно.

В то же время, только во время боев за Северодонецк и Лисичанск украинские военные уничтожили около 11 тысяч захватчиков. Такие данные приводит министр обороны Украины Алексей Резников. При этом около 2 тысяч были боевиками из оккупированной Луганской области, а еще до 9 тысяч – российские военные. Более 20 тысяч оккупантов были ранены. Треть из них получили тяжелые травмы с ампутациями конечностей.

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