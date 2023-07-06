Уже почти 500 дней идет российско-украинская война. С ее начала погибло 232 300 захватчиков. Кроме того, у России есть значительные потери в технике.
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Сколько враг потерял техники
- Танков – 4 068 единиц;
- боевых бронированных машин – 7 932 единицы;
- артиллерийских систем – 4 310 единиц;
- РСЗО – 657 единиц;
- средств ПВО – 404 единицы;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 309 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3 635 единиц;
- крылатых ракет – 1 264 единицы;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 888 единиц;
- специальной техники – 605 единиц.
Только за минувшие сутки вражеское войско уменьшилось на 6 танков, 15 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, 9 средств ПВО, 21 беспилотник, 23 единицы автомобильной техники, 7 единиц специальной техники.
У врага потери в 10 раз больше
Командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью американским журналистам прокомментировал, как продвигается контрнаступление наших военных. Он отметил, что все происходит по плану. При этом генерал добавил, что потери вражеского войска в 8 – 10 раз превышают потери ВСУ, в частности это касается погибших бойцов.