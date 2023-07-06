Уже майже 500 днів триває російсько-українська війна. Від її початку загинуло аж 232 300 загарбників. Окрім того, Росія має значні втрати у техніці.

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Скільки ворог втратив техніки

Танків – 4 068 одиниць;

бойових броньованих машин – 7 932 одиниці;

артилерійських систем – 4 310 одиниць;

РСЗВ – 657 одиниць;

засоби ППО – 404 одиниці;

літаків – 315 одиниць;

гелікоптерів – 309 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 635 одиниць;

крилатих ракет – 1 264 одиниці;

кораблів / катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 одиниць;

спеціальної техніки – 605 одиниць.

Лише за минулу добу вороже військо зменшилося на 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ, 9 засобів ППО, 21 безпілотник, 23 одиниці автомобільної техніки, 7 одиниць спеціальної техніки.

У ворога втрати у 10 разів більші

Командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю американським журналістам прокоментував, як просувається контрнаступ наших військових. Він зазначив, що все відбувається за планом. При цьому генерал додав, що втрати ворожого війська у 8 – 10 разів перевищують втрати ЗСУ, зокрема це стосується загиблих бійців.