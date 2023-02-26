Forbes подсчитал, сколько Россия потеряла средств за год войны

За год войны Россия потеряла в Украине За 12 месяцев войны в Украине множество своих солдат, уничтожены целые армии, а также вооружение и технику, которую готовили и накачивали в течение десятилетий.

По оценкам Forbes, Россия потратила на войну 114,4 миллиарда долларов в год. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

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Сколько Россия тратит на войну

Аналитики отмечают, что эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции.

Дороже всего федеральному бюджету обошлось обеспечение войска – около 36 миллиардов долларов в год войны. Зарплата военных – 24,7 миллиарда долларов. А сумма компенсаций, которые правительство России должно выплатить погибшим и раненым, даже превышает сумму зарплат – 29,1 миллиарда долларов.

Сколько Россия потеряла танки в Украине.

По данным Forbes, Россия потеряла почти все танки, накапливаемые десятилетиями.

Осенью прошлого года сообщалось, что Россия в войне потеряла Первую танковую армию России – крупнейшее танковое военное формирование Европы.

В общей сложности ВСУ за 12 месяцев войны уничтожили 3350 танков. Это больше, чем у России в начале вторжения (3330 танков по данным The Military Balance). Потери столь велики, что россиянам пришлось открывать свои склады длительного хранения.

По данным Украинского милитарного центра, проведшего OSINT-разведку баз хранения российских танков, в августе на них находились еще около 2000 боеспособных танков старых моделей. Однако информация о "десятках тысяч советских танков на складах" оказалась мифом.

Аналитики отмечают, что Россия за год войны смогла расконсервировать и произвести 1000 – 1800 танков. Это все еще много, но в 2 – 3 раза меньше, чем Москва имела в прошлом году.

Forbes оценил стоимость уничтоженной и захваченной российской техники почти в 25 миллиардов долларов.

Что с другой техникой россиян

В исследовании говорится, что в целом Россия потеряла 40 – 70% своей сухопутной военной техники. Но особенно ценными трофеями для ВСУ стала артиллерия, приносившая наибольшие потери украинским военным в первые полгода войны.

Наиболее ценными для россиян потери авиации. Несмотря на то, что в войне в Украине авиация не играет такой важной роли, как в других современных войнах, восстановление авиапарка – наиболее сложный и стоимостный процесс.

Общая стоимость уничтоженных российских самолетов – около 6,5 миллиарда долларов. Еще примерно 3 миллиарда долларов стоили России уничтоженные вертолеты. Совокупно потери авиации превышают даже стоимость утраченной бронетехники.

Потери России по состоянию на 26 февраля

Общее количество потерь оккупантов по состоянию на сегодняшний день – около 148 130 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 660 военных России.

Какие потери россиян в технике и вооружении