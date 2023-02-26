Forbes подсчитал, сколько Россия потеряла средств за год войны
Источник:Forbes
За год войны Россия потеряла в Украине За 12 месяцев войны в Украине множество своих солдат, уничтожены целые армии, а также вооружение и технику, которую готовили и накачивали в течение десятилетий.
По оценкам Forbes, Россия потратила на войну 114,4 миллиарда долларов в год. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.
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Сколько Россия тратит на войну
Аналитики отмечают, что эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции.
Дороже всего федеральному бюджету обошлось обеспечение войска – около 36 миллиардов долларов в год войны. Зарплата военных – 24,7 миллиарда долларов. А сумма компенсаций, которые правительство России должно выплатить погибшим и раненым, даже превышает сумму зарплат – 29,1 миллиарда долларов.
Сколько Россия потеряла танки в Украине.
По данным Forbes, Россия потеряла почти все танки, накапливаемые десятилетиями.
Осенью прошлого года сообщалось, что Россия в войне потеряла Первую танковую армию России – крупнейшее танковое военное формирование Европы.
В общей сложности ВСУ за 12 месяцев войны уничтожили 3350 танков. Это больше, чем у России в начале вторжения (3330 танков по данным The Military Balance). Потери столь велики, что россиянам пришлось открывать свои склады длительного хранения.
По данным Украинского милитарного центра, проведшего OSINT-разведку баз хранения российских танков, в августе на них находились еще около 2000 боеспособных танков старых моделей. Однако информация о "десятках тысяч советских танков на складах" оказалась мифом.
Аналитики отмечают, что Россия за год войны смогла расконсервировать и произвести 1000 – 1800 танков. Это все еще много, но в 2 – 3 раза меньше, чем Москва имела в прошлом году.
Forbes оценил стоимость уничтоженной и захваченной российской техники почти в 25 миллиардов долларов.
Что с другой техникой россиян
В исследовании говорится, что в целом Россия потеряла 40 – 70% своей сухопутной военной техники. Но особенно ценными трофеями для ВСУ стала артиллерия, приносившая наибольшие потери украинским военным в первые полгода войны.
Наиболее ценными для россиян потери авиации. Несмотря на то, что в войне в Украине авиация не играет такой важной роли, как в других современных войнах, восстановление авиапарка – наиболее сложный и стоимостный процесс.
Общая стоимость уничтоженных российских самолетов – около 6,5 миллиарда долларов. Еще примерно 3 миллиарда долларов стоили России уничтоженные вертолеты. Совокупно потери авиации превышают даже стоимость утраченной бронетехники.
Потери России по состоянию на 26 февраля
Общее количество потерь оккупантов по состоянию на сегодняшний день – около 148 130 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 660 военных России.
Какие потери россиян в технике и вооружении
- Танцев – 3381;
- боевых бронированных машин – 6 615;
- артиллерийских систем – 2 380;
- РСЗО – 475;
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 299;
- вертолетов – 288;
- крылатых ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2037;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5242;
- специальной техники – 230.