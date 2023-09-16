Каждый день по 300 миллионов долларов: сколько Россия потратила на войну против Украины за полтора года

Россия развязала геноцидную войну против Украины. Ежедневно оккупанты тратят на свою так называемую "спецоперацию" около 300 миллионов долларов.

Журналисты попытались подсчитать, сколько за полтора года полномасштабного вторжения Россия потратила на войну. Обратим внимание, что сумма может быть значительно больше, ведь не содержит сопутствующих расходов врага.

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Тратит больше, чем планировала

Как отмечают в издании, россияне за январь – июнь 2023 года потратили больше, чем планировали за весь этот год. В то же время, это не мешает оккупантам удваивать военный бюджет. Правда, стоимость российского солдата продолжает падать.

Если говорить о прямых расходах и стоимости уничтоженной техники, то за 18 месяцев (с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2023 года) они составляют около 167,3 миллиарда долларов. Соответствующие расчеты Forbes произвел, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

За полтора года Россия потратила более 167 миллиардов долларов / Инфографика Forbes

В эту сумму не входят постоянные расходы на оборону, не имеющие связи с военными действиями. А еще она не содержит экономических потерь, которые несет страна-агрессор.

Наибольшие затраты России:

обеспечение военных действий – 51,3 миллиарда долларов;

– 51,3 миллиарда долларов; зарплаты военных – 35,1 миллиарда долларов;

– 35,1 миллиарда долларов; стоимость уничтоженной техники – 34 миллиарда долларов;

– 34 миллиарда долларов; компенсации семьям погибших – 25,6 миллиарда долларов;

– 25,6 миллиарда долларов; компенсация семьям раненых – 21 миллиард долларов.

Зарплаты солдат сократились

Прежде всего заметим, что рубль резко упал. После этого "стоимость" солдата страны-агрессора значительно сократилась. Например, в 2022 году на одного бойца в день суммарно тратили 200 долларов, то в 2023 году речь идет уже о 120 долларах.



Расходы на солдат существенно сократились / Инфографика Forbes​

Reuters пишут, что за первое полугодие 2023 года Россия на нужды обороны потратила 5,59 триллиона рублей. Это на 600 миллиардов больше, чем закладывалось в бюджет на целый год. Поэтому правительство удвоило плановые расходы федерального бюджета на оборону, нарастив сумму до 9,7 триллиона рублей. Общий бюджет – 29 триллионов рублей. Значит на обеспечение войска потратят 33% федерального бюджета.

Упали также размеры компенсаций за погибших и раненых. Опять же в привязке к курсу рубля. Так, за погибшего раньше давали 110 тысяч долларов, а теперь – около 65 тысяч. А за раненого вместо 45 тысяч долларов дают 27 тысяч.

В категории обеспечения войска Россия больше всего потратила на ракеты. Речь идет о более чем 21 миллиарде долларов.

Артиллерийские обстрелы дорого обошлись России / Инфографика Forbes

Россия также потеряла тысячи единиц техники за эти полтора года. Они обошлись врагу более чем в 34 миллиарда долларов.

Немало денег Россия потратила на уже уничтоженную технику / Инфографика Forbes