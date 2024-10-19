Сколько Россия еще сможет воевать и что должна сделать Украина, чтобы в 2025 году произошел перелом в войне

В России наметились серьезные проблемы с ресурсами, в частности человеческими, однако с этим ситуация у них гораздо лучше, чем с запасами техники и вооружения.

У россиян ресурсов осталось ориентировочно на 1 год войны в такой интенсивности как сейчас. Человеческого ресурса может хватит на 1,5 – 2 года. Такой прогноз дал в эфире 24 Канала ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, заметив, что украинская армия тоже "стачивается" и ее также нужно пополнять.

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Мобилизационный резерв в Украине больше

Как пояснил Дикий, вопрос не только в том, сколько ресурса имеет враг, но и сколько его в Украине и как она его использует. Он отметил, что у россиян "железо" заканчивается быстрее, чем солдаты и вряд ли Северная Корея может настолько помочь боеприпасами России, чтобы дать ей тысячи танков или пушек.

Украина уже дошла до ситуации, когда ее мобилизационный резерв (потенциальный) уже больше российского благодаря тому, что за 2,5 года у нас почти не мобилизовали. А вот Россия начала массово набирать в армию с осени 2022 года и там этот резерв заканчивается,

– рассказал Дикий.

Однако это, по словам ветерана антитеррористической операции, сыграет в пользу Украины только в случае, если она наконец этот ресурс начнет набирать и использовать. А если все будет так как сейчас – воевать преимущественно силами тех, кто воюет уже 2,5 года, тогда, по словам Дикого, ресурса ей хватит на полгода.

Условие, при котором на фронте может произойти перелом в пользу ВСУ

Ветеран антитеррористической операции озвучил, что Украина сегодня мобилизует за месяц меньше, чем за этот период составляют ее санитарные потери (не только погибшие военные, но и раненые, которые на определенное время прекращают участвовать в боевых действиях).

Таким образом украинская армия, по его словам, "тает" и, если ничего не будет сделано относительно ее пополнения, то Украину не спасет тот факт, что у россиян ресурс закончится через 1 год, потому что у нее это произойдет быстрее, через 6 месяцев.

Если Украина осенью 2024 года начнет нормальную мобилизацию, которая в России началась осенью 2022 года, грамотно бросит в бой свой мобилизационный резерв, тогда можно прогнозировать, что в 2025 году произойдет перелом и ВСУ будут добивать российские войска, а не они зажимать украинские,

– подытожил Дикий.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что у Путина есть план, который заключается в том, чтобы затянуть боевые действия и выиграть войну "на истощение". Аналитики отметили, что российское военное командование обязало свои войска вести наступательные действия вдоль линии фронта на Востоке, чтобы обессилить ВСУ, дабы они не имели возможности проводить контрнаступательные операции.