После лет санкций и международной изоляции российское общество все сильнее ощущает последствия войны против Украины. Больше всего гражданам России не хватает западных автомобилей, программного обеспечения и привычных товаров повседневного потребления.

Российское общество все острее ощущает экономические и технологические последствия войны против Украины. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Смотрите также "Магазины для бедных" становятся трендом в России и даже вытесняют супермаркеты

О чем свидетельствуют опросы россиян относительно западных брендов?

По данным исследования ассоциации "Группа 7/89", 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного потребления.

В СВР отмечают, что особенно сильно санкции ударили по технологическому сектору. После выхода с российского рынка таких компаний, как Microsoft, Oracle, Adobe и Autodesk, российский бизнес столкнулся с фактической цифровой изоляцией. Из-за этого в стране выросли цены, сократился выбор товаров и услуг, а политика так называемого "импортозамещения" часто сводится к использованию менее качественных аналогов.

В то же время в повседневной жизни россияне все чаще сталкиваются с подорожанием продуктов, косметики и бытовой техники из-за сложной логистики и параллельного импорта.

Социологи также зафиксировали заметный раскол в настроениях населения. Больше всего возвращение международного бизнеса поддерживает молодежь: среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет таких 84%. В крупных городах спрос на западные бренды и сервисы значительно выше, чем в провинциальных регионах.

В Службе внешней разведки отмечают, что пока Россия продолжает войну против Украины, страна все глубже погружаться в экономическую и технологическую изоляцию, теряя доступ к мировым рынкам и современным технологиям.

К слову, политтехнолог Тарас Загородний в комментарии для 24 Канала высказал мнение, что в России уже заметны признаки внутреннего кризиса, в частности среди представителей элит. По его мнению, осенью ситуация может существенно обостриться из-за выборов в Госдуму и повышения коммунальных тарифов, что может вызвать новые внутренние потрясения.

Какое влияние оказывает на россиян отсутствие западных брендов?

Уход западных брендов из России повлиял на экономику и повседневную жизнь населения. В стране возникли проблемы с технологиями и запчастями, а российские аналоги часто уступают по качеству.

Из-за параллельного импорта товары стали значительно дороже, а для части россиян исчезновение международных брендов стало символом потери привычного уровня жизни. В то же время рынок быстро переориентировался на китайские товары, а некоторые компании продолжили работу под новыми названиями – в частности вместо McDonald's работает "Вкусно – и точка".

Больше всего последствия санкций почувствовали жители крупных городов, бизнес и владельцы европейских и японских автомобилей.

Российские СМИ заявляли, что в страну возвращаются западные бренды: возможно ли это?

В течение 2025 года российские медиа периодически сообщали о якобы возвращении западных брендов и регистрации ими товарных знаков в России после выхода с рынка в 2022 году. В то же время эти заявления в значительной степени не соответствуют реальности и создают иллюзию восстановления экономических связей.

По данным Службы внешней разведки Украины, в России заявляли о "возвращении" более 350 компаний, однако фактически вернулись лишь около двух десятков, преимущественно из Азии и недорогого сегмента. Несмотря на громкие сообщения, крупные западные корпорации не возобновляли работу в стране.

В российских СМИ упоминались такие бренды, как McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Chanel, Mercedes-Benz и другие. Однако регистрация товарных знаков не означает их фактического возвращения.