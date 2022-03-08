Сколько россиян могут остаться без работы из-за закрытия McDonald's, KFC и магазинов "Летуаль"
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
Из-за военного вторжения России в Украину там начали закрываться множество магазинов и известных компаний. Теперь стало известно, что из РФ уходят рестораны McDonald's, KFC и магазины "Летуаль", из-за чего многие люди потеряют работу.
После циничного нападения России цивилизованные страны начали "заваливать" ее санкциями, и это уже несколько дней чувствуют и сами россияне.
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Помимо того, что люди не могут купить вещи определенных компаний или брендов, они начали терять даже рабочие места из-за закрытия компаний.
Сколько россиян могут остаться без работы
- В результате закрытия 900 магазинов "Летуаль" в России могут остаться без работы 12 тысяч человек.
- В результате закрытия McDonalds без работы в РФ могут остаться более 60 тысяч сотрудников.
- В результате закрытия KFC без работы могут остаться более 40 тысяч работников.
К слову, компания Google будет использовать свои офисные помещения в Польше и предлагать другие ресурсы украинским беженцам.
Напомним, что около 300 мировых компаний вышли с российского рынка.
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