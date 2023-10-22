Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, отметив, что схожие результаты были еще в 2022 году. Тогда говорили, что около 25% населения выступает против войны с Украиной.

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Кто действительно поддерживает Путина

В условиях репрессий, когда только за слово "война" в России могут быть осуждены на 7 лет, – это действительно серьезные цифры. Как правило, все происходит так: из 100% электората – только 10% активно выступают за одну идею, еще 10% – за другую, а остальные 80% – это своеобразный лагерь, который будет следовать или за теми, или за другими. В демократическом обществе не бывает, чтобы 80% населения активно и единогласно выступали за какую-нибудь идею.

Сергей Жирнов привел еще один пример. Известно, что по-настоящему в церковь в России ходит 5% населения. Речь не о тех, кто только заявляет об этом, считают себя последователями православной религии, а регулярно ходят в церковь, знают молитвы, читают религиозные книги.

Все остальные – это темное большинство, как и прежде в СССР. Тогда все ходили на партийное собрание, а когда развалился Союз, не было ни одного человека, который бы вышел и сказал что-то в защиту компартии. Так будет и с Путиным,

– сказал Жирнов.

Бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ объяснил, какова реальная поддержка Путина: смотрите видео

То, что на российском телевидении открыто заявили, что диктатора не поддерживают люди, свидетельствует о серьезной проблеме. До этого пропагандисты говорили только о единстве и единодушной поддержке лидера и всех его действий.

Даже 20% людей, не поддерживающих войну, для них это уже серьезная проблема,

– добавил Жирнов.

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