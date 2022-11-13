Сколько россиян сбежали от "могилизации" в Грузию: цифры впечатляют
Источник:Radio France
После объявления Путиным частичной мобилизации граждане государства-агрессора массово бросились выезжать за пределы России. В частности, огромные очереди на границе Грузии даже были видны из космоса.
Сколько россиян в общей сложности сбежали в Грузию после объявления мобилизации, рассказала президент Саломе Зурабишвили. Детальнее об этом информирует 24 канал.
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В Грузию выехали сотни тысяч российских уклонистов
Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. С тех пор в Грузии уже более 700 000 вражеских граждан.
600 000 (россиян – 24 канал), вероятно, выехали в разных направлениях, в соседние Армению, Турцию и европейские страны. Около 100 000 остались,
– подчеркнула Зурабишвили.
Заметим, что, по словам президента Грузии, ее страна также приняла около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть родной дом и Родину из-за войны.
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Что известно о бегстве россиян в Грузию: коротко о главном
- Ночью 22 сентября на границе России с Грузией зафиксировали гигантские очереди. Переход был буквально заблокирован машинами россиян. Они настолько спешили убежать, что некоторые даже вылетали на встречную полосу.
- Очереди уклонистов на границе Грузии были видны даже из космоса. В Maxar Technologies показали поразительные кадры. Просмотреть их можно по этой ссылке в нашем материале.
- Кстати, уже в скором времени на границу пригнали военных. Более того, там установили мобильный военкомат.
- В соцсетях сообщили, что россияне продавали свои авто даже за "копейки", чтобы просто перейти границу и избежать "могилизации".
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