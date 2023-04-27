Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он объяснил, почему паниковать из-за этого количества российской группировки не стоит.
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По словам Жданова, всего треть из указанного количества россиян находится на передовой.
Где расположена большая часть окупантов
Большая часть россиян располагается в глубине фронта, в дрогом эшелоне, резерве, рассказал военный эксперт. Часть находится на полуострове Крым, на береговой линии в Бердянске, Мариуполе и т.д., остальные разбросаны по гарнизонам на временно оккупированных территориях.
По последним данным, оккупационные силы насчитывают около 315 военных формирований и около 6000 единиц тяжелого вооружения находятся на территории Украины,
– сообщил Жданов.
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Потери россиян: последнее
- Генштаб ВСУ 27 апреля сообщил, что агрессор потерял в войне против Украины уже 188 920 военных. Ежедневные потери измеряются сотнями.
- Россия ускоряет темпы мобилизации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что там в среднем ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек.
- Известно, что на оккупированной части Донбасса все чаще выписывают раненых мобилизованных не дождавшись их выздоровления, а о реабилитации даже не говорится. Оккупационные власти вынуждают врачебные комиссии признавать всех мужчин по максимуму пригодными или ограниченно пригодными.