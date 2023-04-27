Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, чому панікувати через цю кількість російського угруповання не варто.
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За словами Жданова, лише третина із зазначеної кількості росіян перебуває на передовій.
Де розміщена більша частина окупантів
Більша частина росіян розташовується у глибині фронту, в другому ешелоні, резерві, розповів військовий експерт. Частина перебуває на півострові Крим, на береговій лінії в Бердянську, Маріуполі тощо, решта – розкидана по гарнізонах на тимчасово окупованих територіях.
За останніми даними, окупаційні сили нараховують близько 315 військових формувань і близько 6000 одиниць важкого озброєння перебуває на території України,
– повідомив Жданов.
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Втрати росіян: останнє
- Генштаб ЗСУ 27 квітня повідомив, що агресор втратив у війні проти України вже 188 920 військових. Щоденні втрати вимірюються сотнями.
- Росія пришвидшує темпи мобілізації. Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що там в середньому щомісяця мобілізують близько 20 тисяч людей.
- Відомо, що на окупованій частині Донбасу все частіше виписують поранених мобілізованих не дочекавшись їхнього одужання, а про реабілітацію навіть не мовиться. Окупаційна влада змушує лікарські комісії визнавати всіх чоловіків по максимуму придатними або ж обмежено придатними.