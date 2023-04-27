Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, чому панікувати через цю кількість російського угруповання не варто.

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За словами Жданова, лише третина із зазначеної кількості росіян перебуває на передовій.

Де розміщена більша частина окупантів

Більша частина росіян розташовується у глибині фронту, в другому ешелоні, резерві, розповів військовий експерт. Частина перебуває на півострові Крим, на береговій лінії в Бердянську, Маріуполі тощо, решта – розкидана по гарнізонах на тимчасово окупованих територіях.

За останніми даними, окупаційні сили нараховують близько 315 військових формувань і близько 6000 одиниць важкого озброєння перебуває на території України,

– повідомив Жданов.

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