Отминусовано еще 1050 российских военных: потери России на 20 апреля

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов в большом количестве. Поэтому для проведения желаемого наступления у врага не хватает сил.

Так, Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует провести большую мобилизацию для осуществления новых масштабных наступлений – или против Украины или против стран Балтии.

Сколько оккупантов и техники уничтожено за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 апреля 2026 года потери России составляют:

личного состава – около 1 319 270 (+1 050) человек;

танков – 11 884 (+2);

боевых бронированных машин – 24 422 (+2);

артиллерийских систем – 40 396 (+72);

РСЗО – 1 748 (+0);

средства ПВО – 1350 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 248 558 (+1 427);

крылатые ракеты – 4 549 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 90 571 (+174);

специальная техника – 4132 (+1).

Потери России на 20 апреля 2026 года / Фото Генштаб

