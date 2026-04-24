Насколько увеличились потери России в войне: Генштаб раскрыл данные на 24 апреля
- По состоянию на 24 апреля 2026 года потери России составляют примерно 1323460 человек и 11892 танка.
- Украинские защитники уничтожили 91256 единиц автомобильной техники и 24445 боевых бронированных машин.
Враг продолжает нести колоссальные потери на фронте. Украинские защитники делают все возможное, чтобы количество "отминусованных" оккупантов и их техники как можно быстрее росло.
Так, на Покровском направлении из 10 российских штурмовиков выживает только один. В прошлом месяце потери противника стали рекордными за все время войны, поэтому Россия ищет новых людей для фронта.
Сколько ликвидировано оккупантов в Украине на 24 апреля?
Что известно о последних успешных ударах Украины в тылу России?
СБУ успешно поразила нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области. Возник пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Станция "Горький" является ключевой для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам, в частности направлением Сургут – Горький – Полоцк. В результате удара были повреждены три резервуара с нефтью.
За последние несколько дней украинские дроны по меньшей мере дважды атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Из-за этого предприятие почти полностью остановило работу на неопределенное время.
СБУ поразила нефтестанцию "Самара", формирующей экспортный сорт нефти Urals, вызвав масштабный пожар. Повреждены 5 резервуаров.
СБУ провела операцию в оккупированном Крыму, атаковав три российских военных корабля и повредив инфраструктуру на нефтебазе "Югторсан".