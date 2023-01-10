Сколько российских агентов и шпионов разоблачили в Украине от 24 февраля

С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила сотни шпионов и российских агентов в разных уголках Украины. Дела более половины из них уже направили в суд.

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

К теме В Днепре обнаружили агента ГРУ, который охотился на украинскую ПВО и наводил ракеты на ТЭС

Сколько было разоблачено именно агентов и шпионов

С 24 февраля 2022 года СБУ более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Более 340 из них уже направлены в суд.

Также в результате многоэтапной спецоперации задержана Служба безопасности задержала диверсионно-разведывательную группу российской военной разведки. Эти вражеские агенты готовили убийство Министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя ГУР Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста.

Самые громкие дела за этот год

В Киеве крыс обнаружили в Кабмине

В столице СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

В Николаеве агент работал в прокуратуре

В Николаеве разоблачили бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который после 24 февраля прошлого года добровольно предложил врагу свою помощь в войне против Украины. В должности злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о результатах вражеских обстрелов, паролях на блокпостах и сведения о военных пленных России.

В Хмельницком русский создавал агентурную сеть

В Хмельницкой области СБУ задержала российского шпиона. Это гражданин России, который прибыл в Украину еще в январе 2022 года для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Его "легендой" было якобы посещение родственников. На самом же деле он занялся созданием разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и проведения диверсий в западных регионах нашего государства.

На Волыни схватили белорусского шпиона

В Волынской области нейтрализовали еще один шпион. Им оказался гражданин Беларуси, собиравший сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории региона.