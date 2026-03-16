Уничтожено 760 оккупантов, ПВО и катер врага: потери России в войне на 16 марта

Украинские защитники успешно уничтожают противника. Потери врага превышают количество привлеченных новобранцев. Не в последнюю очередь это заслуга операторов дронов.

Не в последнюю очередь – это заслуга операторов дронов. Так, по словам, Владимира Зеленского, Россия по словам Владимира Зеленского начала терять 30 – 35 тысяч солдат ежемесячно прежде всего благодаря украинской тактике по использованию дронов.

Смотрите также Производство остановлено на полгода: в Генштабе рассказали о повреждении "Кремния Эл"

Сколько оккупантов ликвидировано на 16 марта 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 279 930 (+760) человек;

танков – 11 781 (+0);

боевых бронированных машин – 24 215 (+2);

артиллерийских систем – 38 457 (+19);

РСЗО – 1 687 (+1);

средства ПВО – 1333 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883);

крылатые ракеты – 4 468 (+0);

корабли / катера – 33 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 83 624 (+111);

специальная техника – 4091 (+2).

Потери России в войне на 16 марта / Фото Генштаб

Что известно о последних потерях россиян в войне?