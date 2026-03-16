24 Канал Новости Украины Уничтожено 760 оккупантов, РСЗО и катер врага: потери России в войне на 16 марта
16 марта, 06:39
Уничтожено 760 оккупантов, ПВО и катер врага: потери России в войне на 16 марта

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия потеряла 760 солдат, 1 РСЗО и 1 катер за последние сутки.
  • С начала полномасштабного вторжения было уничтожено около 1279930 личного состава врага, 11781 танк и 181153 беспилотников.

Украинские защитники успешно уничтожают противника. Потери врага превышают количество привлеченных новобранцев. Не в последнюю очередь это заслуга операторов дронов.

Не в последнюю очередь – это заслуга операторов дронов. Так, по словам, Владимира Зеленского, Россия по словам Владимира Зеленского начала терять 30 – 35 тысяч солдат ежемесячно прежде всего благодаря украинской тактике по использованию дронов.

Сколько оккупантов ликвидировано на 16 марта 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 279 930 (+760) человек;
  • танков – 11 781 (+0);
  • боевых бронированных машин – 24 215 (+2);
  • артиллерийских систем – 38 457 (+19);
  • РСЗО – 1 687 (+1);
  • средства ПВО – 1333 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883);
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0);
  • корабли / катера – 33 (+1) (подтвержден результат предварительных поражений);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 624 (+111);
  • специальная техника – 4091 (+2).

Потери России в войне на 16 марта / Фото Генштаб

Что известно о последних потерях россиян в войне?

  • 15 марта Силы обороны Украины ударили по российским объектам в Крыму, повредив радиолокационные станции 59Н6-Е и 73Е6. Также была поражена пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф" вблизи Дальнего.

  • ВСУ поразили склады хранения БПЛА и материально-технического обеспечения на оккупированных территориях Запорожской области. 14 марта также были нанесены удары по скоплению российских войск в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

  • Силы обороны Украины атаковали Афипский НПЗ и инфраструктуру порта Кавказ, вызвав пожар и повреждения. Эти объекты важны для логистики российской армии.

  • Украинские защитники поразили военный аэродром Майкоп в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры аэропорта.