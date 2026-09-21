Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что на отдельных участках фронта российские новобранцы живут в среднем всего 20 – 30 минут.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1519650 (+1660) человек;

танков – 12 361 (+5);

боевых бронированных машин – 25 365 (+4);

артиллерийских систем – 50142 (+75);

РСЗО – 2 149 (+3);

средства ПВО – 1662 (+3);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 2712 (+17);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728);

крылатые ракеты – 5 111 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерн – 151 861 (+516);

специальная техника – 4729 (+13).

Потери России на 21 сентября 2026 года / Фото Генштаб

У российских войск уже наблюдается нехватка пехоты. Об этом заявил командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий.

По его словам, даже новая волна мобилизации после выборов в Госдуму вряд ли существенно изменит ситуацию.

Напомним, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко ранее отмечал, что Россия может готовить новую волну мобилизации.

По его словам, скрытый набор уже может продолжаться, а открытый призыв могут объявить после выборов.

Прокопенко предполагал, что Россия планирует привлечь до 600 тысяч военных.

Стратегическая цель Кремля остается прежней – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. До конца осени захватчики могут пытаться закрепиться возле одного из ключевых городов Донецкой области – Доброполья, Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска или Святогорска.