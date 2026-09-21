Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что на отдельных участках фронта российские новобранцы живут в среднем всего 20 – 30 минут.
Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1519650 (+1660) человек;
- танков – 12 361 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 365 (+4);
- артиллерийских систем – 50142 (+75);
- РСЗО – 2 149 (+3);
- средства ПВО – 1662 (+3);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 2712 (+17);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728);
- крылатые ракеты – 5 111 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерн – 151 861 (+516);
- специальная техника – 4729 (+13).
Потери России на 21 сентября 2026 года / Фото Генштаб
У российских войск уже наблюдается нехватка пехоты. Об этом заявил командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий.
По его словам, даже новая волна мобилизации после выборов в Госдуму вряд ли существенно изменит ситуацию.
Напомним, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко ранее отмечал, что Россия может готовить новую волну мобилизации.
По его словам, скрытый набор уже может продолжаться, а открытый призыв могут объявить после выборов.
Прокопенко предполагал, что Россия планирует привлечь до 600 тысяч военных.
Стратегическая цель Кремля остается прежней – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. До конца осени захватчики могут пытаться закрепиться возле одного из ключевых городов Донецкой области – Доброполья, Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска или Святогорска.