Российские войска продолжают нести большие потери. Ежедневно гибнут или получают ранения более тысячи солдат.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что на отдельных участках фронта российские новобранцы живут в среднем всего 20 – 30 минут.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1519650 (+1660) человек;

танков – 12 361 (+5);

боевых бронированных машин – 25 365 (+4);

артиллерийских систем – 50142 (+75);

РСЗО – 2 149 (+3);

средства ПВО – 1662 (+3);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 2712 (+17);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728);

крылатые ракеты – 5 111 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерн – 151 861 (+516);

специальная техника – 4729 (+13).

Потери России на 21 сентября 2026 года / Фото Генштаб

У российских войск уже наблюдается нехватка пехоты. Об этом заявил командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий.

По его словам, даже новая волна мобилизации после выборов в Госдуму вряд ли существенно изменит ситуацию.

Напомним, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко ранее отмечал, что Россия может готовить новую волну мобилизации.

По его словам, скрытый набор уже может продолжаться, а открытый призыв могут объявить после выборов.

Прокопенко предполагал, что Россия планирует привлечь до 600 тысяч военных.

Стратегическая цель Кремля остается прежней – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. До конца осени захватчики могут пытаться закрепиться возле одного из ключевых городов Донецкой области – Доброполья, Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска или Святогорска.